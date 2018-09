'Oorzaak brand Urbanuskerk blijft een raadsel'

De brand in de Amstelveense Urbanuskerk was zo verwoestend dat de oorzaak van de brand hoogstwaarschijnlijk ook in de as is verdwenen. De brand is waarschijnlijk ontstaan in de meterkast, maar dit kan niet met honderd procent zekerheid worden gezegd.



Hulpdiensten

Er wordt een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar het optreden van de hulpdiensten, meldde locoburgemeester Herber Raat zondag.



Concrete aanwijzingen dat er iets mis is gegaan zijn er niet volgens Raat, maar er zijn verhalen dat het lang duurde voordat het blussen van de brand in de Sint Ubanuskerk op gang kwam. "Het speelt in de buurt, we krijgen er veel vragen over."