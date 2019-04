'Ondermijning' voorkomen: ambtenaren op training

Via verschillende onderzoeken en door specialisten aan te stellen, probeert het stadsbestuur beter zicht te krijgen op de drugshandel - en het investeren van de opbrengsten daarvan -, mensenhandel, witwassen en fraude.



Taximarkt

In 2018 groeiden de investeringen in vastgoed in de stad bijvoorbeeld met 27,8 procent naar 17,1 miljard euro. De buitenlandse investeringen groeiden van 9,9 miljard in 2017 naar 12 miljard in 2018. De omzet van de detailhandel groeide naar 3 miljard.



Interessant deelonderzoeken zullen zich richten op de horeca (5.800 vestigingen in Amsterdam) - waar opvallend vaak zaken worden gefinancierd met onduidelijke 'onderhandse leningen' - en de taximarkt. Van de ongeveer 4.000 taxibedrijven die (gedeeltelijk) in Amsterdam actief zijn, is onduidelijk in hoeverre zij criminaliteit faciliteren of crimineel zijn.



Er zijn al van oudsher signalen over drugs (gebruik, handel en bezit), wapenbezit en -handel, mensenhandel, witwassen, faillissementsfraude, verzekeringsfraude et cetera.



Strenger

De gemeente doet samen met andere instanties naar eigen zeggen al veel om meer grip op de branche te krijgen, maar een nieuw 'plan van aanpak' Taxi moet de basis vormen voor een strenger beleid.



De strijd tegen 'ondermijning' heeft landelijk prioriteit gekregen. Van de 100 miljoen euro die de regering daarvoor incidenteel heeft uitgetrokken, krijgt Amsterdam ruim 8 miljoen.