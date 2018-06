'Onderhoudsklus De Key met bewoners thuis was te groot'

Dit is volgens Arcade, de huurderskoepel van Woonstichting De Key, de reden waarom voor veel bewoners van sociale huurwoningen in de Marco Polostraat en omliggende straten de overlast ondragelijk werd.



Als 'de afwerking' ook slecht is, wordt volgens Arcade voor bewoners de overlast "ontwrichtend voor het huiselijk leven."



Zaterdag uitten de bewoners hun grieven in Het Parool. In december al vonden zij de kwaliteit van het werk onacceptabel, waarop De Key beterschap beloofde. Omdat de klachten niet verminderden en het project diverse malen is vertraagd, zochten de vele tienallen ontevreden bewoners de publiciteit.



Omvangrijk

In een geschreven reactie namens Arcade stelt bestuurslid Alice van der Niet dat het onderhoudswerk dat De Key in de Columbusbuurt verricht zeer omvangrijk is.