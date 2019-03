'Omstreden Britse shariageleerde gaf heimelijk les op Haga Lyceum'

Steniging en doodstraf

Al-Haddad is een salafistisch prediker die in Londen woont en bekend staat om zijn antisemitische en haatdragende uitlatingen. In 2012 zorgde hij in Nederland voor opschudding na een bijeenkomst in het Amsterdamse debatcentrum De Balie. Daar zei hij onder meer dat overspelige moslimvrouwen heel graag uit het Westen naar een islamitische staat zouden willen reizen om daar gestenigd te worden, in zijn ogen de juiste straf voor overspel. In een islamitische staat verdienen ook afvalligen de doodstraf, vond Al-Haddad.