'Ome Gerrie (84)' maakt korte metten met indringer

Ik gaf hem drie goede stoten op zijn kaak, maar hij bleef gewoon staan. Normaal zou iemand echt wel neergaan

De man probeert binnen te komen, waarop ­Vogelzang besluit in te grijpen. "Ik gaf hem drie goede stoten op zijn kaak, maar hij bleef gewoon staan. Het waren echt harde stoten. Normaal zou iemand echt wel neergaan." Het lukt de man vervolgens om binnen te komen.



Op dat moment weet de meesterworstelaar precies wat hij moet doen. "Ik pakte hem van achter vast en ben keihard blijven knijpen onder zijn ribben. Na ongeveer een minuut begon hij te kermen en vlak daarna werd hij ­helemaal slap."



De indringer is knock-out gegaan en Vogelzang legt hem op de galerij van de flat neer, gaat naar binnen en doet de deur dicht. "Mijn armen zaten onder het bloed, ik had ze langs de deur geschaafd en wilde dat afspoelen. Maar op dat moment ging ook de telefoon."



Het is de buurvrouw die veel lawaai heeft gehoord en bij wie ook is aangebeld. Zij heeft echter niet open­gedaan, maar de politie gebeld, die even later ­arriveert en de indringer arresteert.



Het verhaal gaat snel rond, maar Vogelzang blijft bescheiden. "Vroeger worstelde ik met mannen als Anton Geesink, Willem Ruska en Chris Dolman. Dat waren pas gevechten. Nu hebben ze het over een bejaarde die een veel jonger iemand in elkaar heeft geslagen. Dat vind ik niet leuk om te horen, want ik voel mij niet ­bejaard. Ik ben nog topfit."



Bij worstel- en boksclub A.A.C. Hercules, waar hij al ruim zestig jaar lid is, komt hij nog steeds trainen, vertelt penningmeester Hans Berkenbosch. "Worstelen doet hij niet meer, maar een beetje met de gewichten spelen, kan hij niet ­laten. Samen met een paar andere 'oudjes' is hij hier iedere maandag- en donderdagavond te vinden. Vroeger worstelde hij met de besten van Nederland. Hij is nog een van de laatste der mohikanen van het gouden worstelteam."



Twee mannen die in de boksring staan te sparren, stoppen meteen als hen naar Vogelzang wordt gevraagd. "Ome Gerrie is een held," zegt een van hen trots. "Die man heeft echt bij de ­verkeerde aangebeld en zijn lesje geleerd."