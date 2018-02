'OLVG neemt maatregelen na brandwond babyvoetje'

Daardoor kon de warmtebelasting toenemen. Wat ook meespeelde is dat het voetje van de baby koud was en matig doorbloed. Dat zegt advocaat Yusuf Ersoy, die de ouders en Muhammed bij staat, op basis van een intern OLVG-onderzoek naar de oorzaak van de brandwond.



De ouders kregen het onderzoek dinsdagochtend door het ziekenhuis gepresenteerd.



Muhammed werd kort na de geboorte in oktober 2017 door zorgverleners van OLVG Oost meegenomen voor een hielprik en kwam bij de ouders terug met een derdegraads brandwond met zenuwschade.



OLVG wil, vanwege de privacy van individuele patiënten, niet inhoudelijk op het onderzoek in gaan.



Protocol

Volgens Ersoy is het goed om te zien dat OLVG stappen neemt om een dergelijke fout in de toekomst te voorkomen. "Er was geen eenduidig protocol voor het opwarmen van het voetje voor bloedafname, zo blijkt uit het onderzoek. Dat komt er nu wel. Als de hiel voor de bloedafname moet worden opgewarmd, dan gebeurt dat in het vervolg met water kouder dan 34 graden. Die temperatuur moet met een thermometer worden gecontroleerd.



Ook mag het voetje niet meer worden ingepakt om warmtestuwing te voorkomen. En er moet iemand bij blijven."



Daarnaast bleek dat er een gebrek was aan afstemming en informatie-overdracht, zegt Ersoy. "In het vervolg moet bekend zijn wie de hoofdbehandelaar is.



Onzekerheid

"Hoe warm het water was dat werd gebruikt bij Muhammed is niet gebleken uit het onderzoek, waarbij externe deskundigen zijn betrokken.



Volgens Ersoy was de ouders veel leed en onzekerheid bespaard gebleven als OLVG eerder met een verklaring naar buiten was gekomen. Volgens een woordvoerder van het OLVG neemt een gedegen onderzoek tijd in beslag. Bovendien heeft het OLVG de ouders continu op de hoogte gehouden van het proces en onderzoek, aldus de woordvoerder.



De ouders hebben het ziekenhuis aansprakelijk gesteld. Onduidelijk is of het ziekenhuis de aansprakelijkheid erkent.



Inmiddels ligt er ook een oordeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd die het interne onderzoek van het ziekenhuis heeft beoordeeld. Volgens de inspectie heeft het OLVG voldoende maatregelen genomen om de kans op herhaling te voorkomen.



