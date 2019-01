'NS jaagt reizigers op kosten met alternatieve Schipholbus'

Reizigersorganisaties vinden dat de NS de reizigers tegen treintarief moet vervoeren.



Station Schiphol Airport is sinds gisteren nagenoeg dicht voor al het treinverkeer. NS zet bussen in, maar op het traject vanaf Amsterdam Bijlmer moeten reizigers gebruikmaken van de bestaande buslijn van R-net.



Volle mep

NS-abonnementen zijn niet geldig. Een retour kost 8,20 euro. Ook mensen met een kortingskaart moeten de volle mep betalen. De NS wijst erop dat er ook een route met NS mogelijk is, maar die duur bijna een uur terwijl de normale reistijd 13 minuten bedraagt.



"Het is belachelijk'', zegt Chris Vonk van reizigersorganisatie Rover. "Je zadelt mensen op met extra reistijd, extra kosten en ook nog eens met extra moeite om te veel betaald geld terug te krijgen. Tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol kun je wél voor hetzelfde geld met de bus. Waarom hier niet?''



Volgende keer beter

Hildebrand van Kuijeren van treinreiziger.nl kan zich niet herinneren dat NS eerder reizigers meer liet betalen in geval van werkzaamheden. Hij betwijfelt of mensen de moeite zullen nemen om de meerkosten via een procedure bij de klantenservice terug te vragen. "Je bent gewend dat het in één keer goed gaat.''



NS is achteraf bezien niet gelukkig met de regeling. Er zijn geen speciale NS-bussen omdat er al veel openbaar vervoer is op het traject. "Maar mensen krijgen hun extra kosten terug'', belooft woordvoerder Hessel Koster. "En we gaan kijken hoe dit een volgende keer beter kunnen oplossen.''