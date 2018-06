'Noord/Zuidlijn gaat meer veranderen dan reiziger lief is'

Zij reageerde daarmee op een discussie in debatcentrum De Balie over de komst van de nieuwe metrolijn deze zomer. Dijksma, net vier dagen in functie, bevestigde dat zij hoopte op enige coulance van de Amsterdamse reizigers als de indienstname van de Noord/Zuidlijn problematisch verloopt.



De verwachting is dat de eerste periode nadat de metro gaat rijden, er regelmatig verstoringen zullen optreden. Terugvallen op de oude dienstregeling is dan geen optie meer.



Dijksma zei dat 'er meer gaat veranderen' dan de reiziger lief is, omdat tramlijnen niet gelijk moeten oprijden met de metro ondergronds. "Dan zouden we lijnen kannibaliseren."



Overstappen

Ook ging zij dinsdagavond in op de veelgehoorde klacht dat reizigers vaker moeten overstappen, maar dat is onvermijdelijk. "Overstappen wordt gezien als een hindernis, ook wanneer je uiteindelijk sneller op je bestemming bent. Maar ik realiseer me dat dat tot veel rumoer zal leiden."



Verder gaf Dijksma aan veel overleg te verwachten met landelijke bewindslieden. "We zullen wel moeten. Maar we gaan niet heel hard lopen schreeuwen, dan krijg je je poen niet." Op de vraag wat ze dan gaat fluisteren, antwoordde ze: "Show me the money."



Spijt

Tijdens de avond in De Balie stond de vraag centraal welke lessen er kunnen worden geleerd van de bijna traumatische aanleg van de Noord/Zuidlijn.



Geert Dales, in 2002 verantwoordelijk wethouder toen het definitieve aanlegbesluit werd genomen, vergeleek zijn beslissing van toen onnavolgbaar met het springen in 'een zwart gat'. "Dan komt het erop aan als bestuurder: ben je bang?"