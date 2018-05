'Nogal eens geen les in examenvak mbo'

Examens zitten er bijna op

Wat ook de uitkomst zal zijn, na vandaag zitten ze er, in elk geval voorlopig, voor iedereen op: de examens van dit jaar van de middelbare scholen.



Circa 211.550 scholieren moesten eraan geloven. Meer dan de helft, 109.447 kandidaten, hoopt afscheid te kunnen nemen van het vmbo en ruim 60.600 leerlingen van de havo en 41.500 van het vwo.



Gemopperd werd er als vanouds. Bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) waren er vrijdag al meer dan 171.000 klachten binnen. Die gingen niet altijd over de examens zelf of over de wijze waarop ze werden afgenomen, maar ook over externe factoren.



Zo werd de concentratie verstoord door een het examenlokaal binnenvliegende vleermuis, hadden leerlingen last van vechtende eekhoorns op het schooldak, en een lustig aan de school voorbij toeterende fanfare.



Maar er was ook ontevredenheid over het examen Engels voor havo en vwo, wiskunde op het vmbo en het havo-examen economie, die door meerdere leerlingen 'lastig' werden gevonden.