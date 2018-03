'Noffel' verklaart op schrift en blijft weg

De inhoudelijke behandeling van zijn zaak ging rond de klok van elf uur zonder hem van start met een schriftelijke verklaring van F.



In de verklaring ontkent F. (38) eind 2015 opdracht te hebben gegeven voor de moordaanslag op Peter 'Pjotr' R. in Diemen, de belangrijkste beschuldiging aan zijn adres. De aanslag mislukte. F. had destijds zelf noodgedwongen de wijk genomen naar het buitenland, schrijft hij. Vanwege 'allerlei geruchten' over betrokkenheid bij verschillende liquidaties, waaronder die in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt eind 2012, "verkeerde ik voortdurend in een staat van levensgevaar".



E-mails

De daders van de poging R. te vermoorden kregen afgelopen jaar celstraffen tot twintig jaar. Justitie zegt bewijs voor de rol van F. te hebben gevonden in versleutelde e-mails die de daders en hun opdrachtgever uitwisselden. De berichten werden inzichtelijk nadat onderzoeksinstituut NFI de beveiliging van twee gebruikte PGP-telefoons en van in Canada geplaatste servers van het Nederlandse bedrijf Ennetcom had gekraakt.



Ennetcom-data

Woensdag wraakte Weski de rechtbank toen die weigerde de zaak tegen F. aan te houden voor nader onderzoek naar de Ennetcom-data. Weski vond dat het Openbaar Ministerie (OM) "geen controleerbaar inzicht" heeft gegeven in de manier waarop uit de miljoenen versleutelde e-mails de voor F. belastende gegevens zijn verzameld en wilde dat dat alsnog gebeurde. Ook vroeg zij tijd voor extra onderzoek. Donderdag werd de wraking ongegrond verklaard.



Het proces tegen F. is het eerste waarin de rechtbank toetst of de Ennetcom-data, waaruit justitie ook in andere zaken wil putten, als bewijs toelaatbaar zijn.



Door de afwezigheid van 'Noffel' spreekt het OM mogelijk vrijdagmiddag de strafeis uit. De uitspraak is 19 april.



