'Noffel' nu óók beschuldigd van liquidatie Vincent Jalink

Dat bleek woensdagmorgen op een inleidende zitting in de zaak tegen de van het schieten verdachte Gideon G. (29) uit Amsterdam-Zuidoost.



Het Openbaar Ministerie onderzoekt of Noffel' en S. in een aparte zaak kunnen worden vervolgd voor het (door)geven van de moordopdracht aan de uitvoerders.



Uit nieuw bewijs uit berichtenverkeer uit versleutelde PGP-Blackberry's (Pretty Good Privacy) rijst volgens justitie sterk het beeld dat het duo de uitvoerders aanstuurde.

De liquidatie van Jalink in Diemen, voor de ogen van zijn 9-jarige zoontje, is de zoveelste onderwereldmoord waarvan Naoufal F. wordt beschuldigd.



Beruchtste aanslag

Hij is al veroordeeld voor het aanjagen van de mislukte liquidatie van de Amsterdamse crimineel Peter R. eind 2015 in Diemen en wordt ook vervolgd voor betrokkenheid bij de moord op de Iraanse-Nederlander 'Ali Motamed' in 2015 in Almere. Die Iraniër bleek in werkelijkheid Mohammad Reza Kolahi Samedi te zijn: waarschijnlijk de pleger van de beruchtste politieke aanslag in Iran ooit in 1981.



F. figureert prominent in nog meer liquidatieonderzoeken.



De Pakistaans-Amsterdamse crimineel Muhammed S. wordt gezien als een handlanger van 'Noffel'. Hij is onlangs veroordeeld tot 13,5 jaar cel voor het leiden van een drugsbende die zeker sinds 2015 cocaïne importeerde.



Vooralsnog is Gideon G. de enige die vast zit voor de moord op Jalink. Mede omdat op de vermoede vluchtroute van de schutters een petje met zijn dna is gevonden, plus schotresten.



Wel zien officieren van justitie Maaike van Kampen en Zlatko Trokic 'stevige verdenkingen' tegen zijn vrienden Jason 'Jayjay' L., Jerello G. en Willy F.



Urker visser

Via een 'anonieme bedreigde getuige' die enkele maanden geleden in de zaak is ingebracht, is ook de Urker visser André K. aangehouden voor enigerlei rol bij de moord op Jalink. Ook werden zijn viskotter in Eemshaven en zijn woning op Urk doorzocht. Justitie heeft hem al snel vrijgelaten, maar ziet hem nog steeds als verdachte.



Zijn rol in het dossier is interessant omdat K. eerder volop in beeld was in het grote onderzoek dat justitie deed naar de invoer van 261 kilo cocaïne op 10 juni 2017 in de haven van Harlingen, door vissers uit Urk: de drugszaak waarin Muhammed S. is veroordeeld en waarin ook Naoufal F. figureerde.



Zo dijen de inmiddels twee onderzoeken over de moord op Vincent Jalink steeds verder uit.



Justitie had eerder een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die naar de oplossing van de zaak leidt. Jalink werd vermoord voor de ogen van zijn zoontje dat hij had opgehaald bij diens oma. Zijn andere zoontje was in de woning, waar Jalink zijn Porsche Cayenne net voor de deur had geparkeerd.



