'Noffel' beschuldigd van geven opdracht liquidatie 'Ali Motamed'

Hoewel de gesprekspartners in hun nonchalance aan de details voorbijgaan, is in de beschrijving zonneklaar Ali Motamed te herkennen. Hij is geen Turk maar een Iraniër van 56 in plaats van 'in de 40', maar is elektricien, rijdt in een witte Enecobus en is op het oog een gewone gezinsman en geen zware crimineel.



Op 25 november 2015 wordt Randall D. gearresteerd omdat hij op 9 juni 2015 in Zaandam de Amsterdamse crimineel Lucas Boom zou hebben doodgeschoten.



De recherche vermoedt dat zijn plaats vervolgens is ingenomen door Moreo M. (35), ook uit Amsterdam-Zuidoost. Die zou de moord op de Iraniër samen met Anouar A. (27) uit Amsterdam-West hebben gepleegd.



Toekijken vanaf de zijlijn

Vrijdag is de tweede zitting in de aanloop naar het moordproces tegen Anouar A. en Moreo M.



Naoufal F. weet tot verontwaardiging van zijn advocaat Inez Weski nog van niets, hoewel de zaak al een half jaar loopt. "Het is zeer discutabel dat wij niet zijn geïnformeerd. Als verdediging worden wij weer vanuit de media geconfronteerd met de zoveelste beschuldigingen en geruchten."



"Het gaat net als in de zaak rond Peter R.," zegt Weski. "De vermoede uitvoerders worden berecht en ik mag als advocaat van Naoufal F. vanaf de zijlijn toekijken. Dat is ellendig, want ik kan dan geen invloed uitoefenen op het oordeel van de rechtbank over die PGP-data en bijvoorbeeld getuigen verhoren. Het wordt steeds duidelijker dat die PGP-data niet alleen onrechtmatig worden verwerkt in allerlei onderzoeken, maar ook technisch geen bewijswaarde mogen hebben."



Het OM wil niet op de zaak ingaan en alle verdachten ontkennen bij de liquidatie betrokken te zijn, zij zwijgen vooral.



