'Noem bij wijze van spreken heel Holland Amsterdam'

Toerisme is belangrijk voor Amsterdam. Het is een banenmachine en het is één van de pijlers onder de hoofdstedelijke economie. Massatoerisme zorgt alleen ook voor steeds groter wordende overlast. "Zoals een bekende oud-stadsgenoot al zei: ieder voordeel heb z'n nadeel,", verzuchtte de Amsterdamse wethouder Udo Kock woensdag in de Tweede Kamer.



Het tegengaan van die overlast kan Amsterdam niet alleen doen, stelde Kock. "Doe ons suggesties aan de hand, denk met ons mee," zo riep hij de Kamerleden op. Kock was naar Den Haag gekomen voor een hoorzitting over de spreiding van toerisme in Nederland. Want het einde van overlast is voor Amsterdam niet in zicht. Sterker: de overlast wordt alleen maar groter.