'Nieuwe tips over onopgeloste moordzaak Nieuw-West uit 1992'

Dat meldt de politie aan AT5. Dinsdag werd de zaak besproken in Opsporing Verzocht. Met nieuwe aandacht, technieken en een beloning van 15.000 euro hoopt de politie nieuwe sporen te vinden naar degene die de vrouw in 1992 vermoordde. Een dna-verwantschapsonderzoek zou ook tot de mogelijkheden behoren.



'Dag in dag uit'

Emmy Hogema-Diepenbrock werd gedood in haar woning in Nieuw-West, in de Jacob van Weesenbekestraat. De nabestaanden zijn er continu mee bezig, zeggen ze tegen AT5. "Dag in dag uit. Er gaat geen dag voorbij of je denkt aan haar. "



Vermoedelijk is de vrouw om het leven gebracht voor geld: uit haar huis verdween een geldkistje met 2700 gulden.



De moord is een van de zes Amsterdamse zaken die op de nieuwste coldcasekalender staan.