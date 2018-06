'Niet bezit, maar gebruik van vastgoed moet worden belast'

De hoogte in

Van Zadelhoff pleit voor de bouw van meer woningen dan het gemeentebestuur nu van plan is.



"Waarom zou de stad niet kunnen groeien naar een miljoen inwoners. Maar dan moeten er wel 150.000 woningen bijkomen en moet de stad de hoogte in." In de plannen van het nieuwe college is sprake van 50.000 tot 70.000 extra huizen.



Hij neemt het op voor vastgoedinvesteerders en projectontwikkelaars. "Die staan nu wel in een heel kwaad daglicht in jullie krant en bij politici. Maar het is wel de vastgoedsector die het mogelijk maakt dat er nieuwe woningen en kantoren komen."



Vastgoedwereld

"Veel van de problemen die nu naar de vastgoedwereld zijn geschoven, worden veroorzaakt door de overheid. Die wil wel sociale huur en middenhuurwoningen, maar geen beleggers. Tegelijkertijd zijn de woningcorporaties aan banden gelegd zodat ze nauwelijks nog commercieel kunnen ontwikkelen."



"Het beeld dat de vastgoedwereld alleen maar voor de top wil bouwen is onjuist. Die 20 procent dure woningen die de gemeente nu als maximum stelt, haal je toch nooit. Daar is helemaal geen markt voor. Bij de Gershwintorens aan de Zuidas liepen de duurdere woningen het langzaamst. Daar houden we vervolgens rekening mee bij nieuwe projecten."



