'Niet bewust aangestuurd op faillissement MC Slotervaart'

Directeur Georgette Fijneman zegt dat het ziekenhuis jarenlang de hand boven het hoofd is gehouden met te ruime financiële voorschotten en dat steeds door de vingers werd gezien dat niet of te laat werd terugbetaald.



Het was een onwenselijke situatie, die vroeg of laat moest worden beëindigd, zegt Fijneman zaterdag in een uitvoerige reconstructie in Het Parool. "We werden de facto bankier, dat was onwenselijk."



Teruglopende patiëntenaantallen

Volgens Zilveren Kruis kampte het Slotervaart de afgelopen jaren met teruglopende patiëntenaantallen, waardoor de verzekeraar stelselmatig te hoge voorschotten gaf aan het ziekenhuis. Voormalige Slotervaartartsen menen dat Zilveren Kruis op het faillissement aanstuurde.



"Hoe anders te verklaren dat IJsselmeerziekenhuizen een paar uur eerder failliet werden verklaard?" zegt radioloog Evelijn Beuerle. "Die hadden dezelfde eigenaar maar daar speelde een heel andere problematiek."