'Nepshop' waarschuwt voor gevaren van oplichting online

De groene neonletters achter de vitrine van een winkelpand op de Haarlemmerdijk flikkeren van 'webshop' naar 'nepshop'. Wie binnenstapt, stuit op een stapel incassobrieven, afslankpillen, sokkels met willekeurige producten erop, posters en een paspop met lagen sportkleding.



"Dat is valkuil nummer een," zegt een winkelmedewerker. "Je denkt dat je online een product koopt, maar sluit onbedoeld een abonnement af voor, tja, in dit geval sportkleding." (zie kader).



Hetzelfde geldt voor de afslankpillen, waarbij je je überhaupt kunt afvragen of het geen misleiding is. Het hondenbot lijkt online een stuk groter dan het in werkelijkheid is, de fleurige nauwsluitende jurk is in realiteit een groen gewaad, de sokkel naast de spelcomputer is zelfs leeg - nooit geleverd. De winkel - een initiatief van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) - is een verzameling van veelvoorkomende online miskopen.



Sociale media

Met Black Friday voor de deur (morgen), sinterklaas en kerst nemen de 'online aankopen toe en daarmee ook de risico's', zegt Anne van 't Hoff, juridisch adviseur bij ACM. In 2017 is er in Nederland 22,5 miljard euro uitgegeven aan online aankopen, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Thuiswinkel Markt Monitor.



In de eerste helft van dit jaar is er 11 procent meer besteed dan in de eerste helft van vorig jaar. "En die aankopen worden niet slechts gedaan bij de grotere, bekende webshops," zegt Van 't Hoff. "Sociale media als verkoopkanaal zijn hot."