(Nep)drugsdealers nog steeds niet te stuiten

Veertig notoir intimiderende dealers zijn verwijderd uit de toeristische delen van het centrum en/of financieel bestraft. Die groep is in de proefperiode zestig procent minder vaak aangehouden. Sinds september 2016 loopt een proef waarbij de gemeentelijke dienst Werk Participatie en Inkomen (WPI) bijstandsgerechtigde straatdealers bestraft voor uitkeringsfraude.



Via die weg is voor 186.263,69 euro aan uitkeringen ingevorderd. Daarnaast zijn andere maatregelen genomen gericht op de specifieke persoonlijke omstandigheden van de daders.



Het plan om dealers ook via de UWV te treffen, komt niet van de grond omdat het UWV het juridisch onmogelijk vindt uitkeringen in te vorderen.



De effectiefste onderdelen van de op toeristen gerichte campagne Be smart, be safe (via posters, digitale borden, advertenties via mobieltjes et cetera)worden voortgezet. Dealers die steeds problemen blijven geven, wordt een dwangsom opgelegd van 1000 euro per nieuwe overtreding - met een maximum van 10.000 euro.



Dwijlen met de kraan open

Hoewel de politie en 'handhavers' de strijd tegen de dealers prioriteit geven en geregeld samen acties houden én er vijf mobiele camera's bij plaatsen met veel overlast worden gezet, blijft het dweilen met de kraan open.



Vooral het gebrek aan maatregelen die nieuwe dealers stuiten, ook van buiten de stad, blijft een probleem.



De betrokkenen zien onvoldoende mogelijkheden dealers lik-op-stuk te geven en ze na aanhouding meteen hun straf te laten uitzitten. Op het verkopen van nepdrugs staat geen voorlopige hechtenis en wie in hoger beroep gaat tegen een straf, mag het arrest in vrijheid afwachten. Het kan zo langer dan een jaar duren voor een dader zijn straf ondergaat.



Ook via het bestuursrecht is lik-op-stuk voor beginnende dealers geen optie. Een gebiedsverbod of dwangsom kan alleen worden opgelegd aan degenen die vaker zijn gepakt.



Toch zetten gemeente, politie, justitie en de andere betrokken partijen de strijd via de tot nu toe succesvolste methodes voort. Daarnaast proberen ze de bureaucratie verder te verminderen.



