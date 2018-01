'Nabestaanden MH17 winnen miljoenenzaak'

De rechtszaak is aangespannen door familieleden van 25 slachtoffers. Onder hen zitten ook familieleden van tien Nederlandse slachtoffers, meldt Zembla.



Igor Girkin wordt door de Amerikaanse rechter verantwoordelijk gehouden voor het neerhalen van het vliegtuig boven Oekraïne met een Buk-raket op 17 juli 2014. De Russische officier Girkin leidde de opstand van de separatisten in Oekraïne.



In totaal is er 400 miljoen dollar toegewezen aan de nabestaanden, per slachtoffer gaat het om 20 miljoen dollar, aldus de Amerikaanse advocaat van de nabestaanden tegen Zembla. De kans dat ze dat bedrag echt krijgen is klein.



Uitzending

Girkin heeft zichzelf niet verdedigd op de rechtszitting en in Moskou is hij niet te vinden op zijn woonadres. De advocaat van de nabestaanden is van plan beslag te leggen op de eigendom van Girkin. Waarschijnlijk is dat lang niet genoeg om de miljoenen te betalen.



Piet Ploeg, voorzitter van de Stichting Vliegramp MH17, over de zaak: "Als Stichting nemen wij geen standpunt in over rechtszaken. Het is de eigen keuze van nabestaanden waar ze zich bij aansluiten. Maar de emotionele waarde van de uitspraak is absoluut aanwezig. Want het is ook hartstikke belangrijk om aandacht te blijven houden voor wat er is gebeurd. Het is belangrijk om het onderwerp op de kaart te houden."



De uitzending van Zembla over de rechtzaak is op 7 maart te zien.



