'Moordmakelaar' Fred Ros hintte al in 2007 op een deal met justitie

In een kapitale villa die hij via een bemiddelingsbureau van actrice Katja Schuurman huurde, vond de politie nog een arsenaal.



Ros kreeg tien maanden voor de wapens die hij tijdens zijn arrestatie bij zich had, maar dat het wapentuig in de villa van hem was, had justitie volgens de rechters niet hard gemaakt.



Arrestatieteam

Enkele jaren later was Ros' geluk op. Hij was na de moord op Thomas van der Bijl ondergedoken op een Spaanse camping - en had kennelijk niet het idee dat het erg onverstandig was zijn knalgele Hummer te kiezen voor het vervoer. De recherche had hem bij wijze van spreken via Google Earth kunnen opsporen.



Een Spaans arrestatieteam trok hem onder de douche vandaan.



Niet alleen het voornoemde broertje van de gevangeniskapster dat Van der Bijl had doodgeschoten wees hem aan als zijn opdrachtgever, maar ook diens mededader, kroongetuige La Serpe en nog twee anderen beschuldigden hem ervan de moord te hebben georganiseerd.



Hun verhalen over hoe Ros ze onder grote druk had gezet de liquidatie te plegen, wellicht in toenemende haast omdat Van der Bijl met de recherche sprak over Willem Holleeder, waren beklemmend én overtuigend.



Snitch

Voor de rechtbank stond niet alleen vast dat Ros de opdracht voor de moord op Van der Bijl had (door)gegeven, maar ook dat hij de beoogde uitvoerders had geworven om de twee genoemde andere criminelen weg te werken - wat niet doorging.