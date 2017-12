'Metro naar Schiphol kan met privaat geld'

We moeten private partijen opzoeken voor dit soort investeringen Ad Toet

In Amsterdam leeft al langer de wens voor een extra snelle ov-verbinding met de luchthaven. Maar het doortrekken van bijvoorbeeld de Noord/Zuidlijn is onlangs op de lange baan geschoven, want politiek Den Haag wil niet meebetalen aan het project.



Naar verwachting wordt in februari besloten een extra perron (twee sporen) bij station Zuid/WTC te bouwen. Op die manier komt op Amsterdam CS op termijn ruimte voor een zogenaamde Airportsprinter. Deze trein moet spoorboekloos gaan rijden tussen de luchthaven en CS.



Duurder kaartje

Dat Den Haag de portemonnee niet wil trekken, hoeft volgens Ad Toet geen probleem te zijn. Volgens hem zou het voor martkpartijen interessant kunnen zijn om mee te doen in zo'n project zolang ze voldoende rendement kunnen maken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door voor de kaartjes een hoger tarief te rekenen dan geldt voor de normale trein- en busverbindingen.



Toet haalt in de krant als voorbeeld de luchthaven van Wenen aan. Daar bestaan een goedkope trage en een duurdere private snelle verbinding naast elkaar. "Je kunt op de dure, comfortabele en chique manier voor 12 euro naar de stad of goedkoper voor 3,90 euro. Er is een markt voor. De trein van 12 euro zit stampvol.''