'Met zo veel aanbod rook je toch door'

Het toenemende aantal toeristen in hartje Amsterdam gaat hand in hand met de verkoop van tabak. Overal hangen uithangborden met teksten als 'Tabak-souvenirs-tickets-gsm'. Zelfs in fietsverhuurbedrijven en telecommunicatiewinkels wordt tabak verkocht, zo blijkt als we een kijkje nemen in het centrum: postcode 1012 plus veertig nabijliggende straten, de indeling die de gemeente Amsterdam hanteert.



Zijn er heus meer verkooppunten van tabak, vergeleken met jaren geleden? Hier komt het op tellen aan, winkel in en uit. Vervolgens halen we elke winkel die tabak verkoopt door het ­register van de Kamer van Koophandel: wanneer is die gevestigd of overgenomen? ­Mogelijk hebben we hier en daar een winkel ­g­emist.



Dit zijn onze cijfers: vóór het jaar 2000 telde het Amsterdamse centrum 46 winkels waar je tabak kon kopen, inclusief 9 supermarkten. In 2010 was dit aantal verdubbeld naar 94 plekken (waarvan 19 supers). Eind april 2018 telt het Amsterdamse centrum maar liefst 153 verkooppunten van tabak, waarvan 22 supers. Vergeleken met 2010 is dat een toename van een kleine 70 procent, en vergeleken met 2000 is dit aantal verdrievoudigd.



Toeristenwinkels

In de 'tabakstoeristenwinkels 'kun je souvenirs kopen, een kaartje voor een rondvaart boeken, een blikje cola of wat lekkers kopen én sigaretten. Sommige van deze zaken bestaan al lang, maar er zijn ook gloednieuwe. Bij een mini­supermarkt op de Nieuwezijds Voorburgwal bijvoorbeeld hangt nog de sjofele luifel van de vorige eigenaar: Fish House Seafood. Er prijkt een nieuw uithangbord met Souvenir/Tabak. Een ander, vlakbij het Rembrandtplein, was begin dit jaar nog een bakkerij in hartig en zoet.