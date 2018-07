'Meeste sekswerkers hebben te maken met geweld'

Mirjam (50) werkt in Amsterdam en komt als escortdame bij mannen thuis.



"Het grootste probleem is het stigma. Mensen denken dat ze een vrijbrief hebben om te doen met sekswerkers wat ze willen, omdat we toch geen aangifte durven doen. Het is mij weleens overkomen dat ik een afspraak had met één man en dat ik drie mannen aantrof. Of dat klanten, achter mijn rug om, hun condoom afdeden. Op die momenten ben ik duidelijk: dit is niet de afspraak. Toen ik 23 jaar geleden met dit werk begon, was ik groen, maar mijn collega's leerden me de kneepjes van het vak. Bijvoorbeeld dat je nooit je kussen boven de lakens moet leggen, omdat een man het in je gezicht kan duwen. Ik heb nu iets waardoor klanten weten dat met mij niet valt te sollen. Ze zien dat ik een stabiele vrouw ben. Daarnaast vertel ik altijd dat mijn familie van mijn werk weet. De adressen van mijn klanten geef ik door aan het thuisfront zodat ze weten waar ik ben."



Samantha (28), ontvangt thuis klanten, werkte in Amsterdam.



"Er zijn weinig legale werkplekken voor een transvrouw als ik. In Amsterdam is er maar één straat waar we achter de ramen kunnen staan. Daardoor ben ik min of meer op huis aangewezen. Ik hoor van mijn collega's verhalen over mannen die niet willen betalen, agressief worden of seks afdwingen. Ik heb geluk gehad. Van mij is alleen een keer een telefoon gestolen. Toen buurjongens erachter kwamen dat ik sekswerker ben, werd ik door hen wel getreiterd. Ik kreeg vuurwerk, vuilnis en briefjes door de brievenbus. Op straat werd ik uitgemaakt voor 'hoer'. Ik heb wel melding gemaakt, maar gooide het voornamelijk op het feit dat ik transgender ben. De woningbouw kan namelijk een uitzettingsprocedure starten als ze ontdekken dat je vanuit huis werkt. Terwijl ik net als elke thuis­werkende zzp'er belasting betaal en ingeschreven sta bij de KvK. Met mijn aangifte werd nooit iets gedaan. Uiteindelijk voelde ik me zo onveilig dat ik ben verhuisd."