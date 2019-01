'Meeste meldingen geweld in de Johan Cruijff Arena'

Dat blijkt uit cijfers die EenVandaag heeft opgevraagd bij de politie.



In de afgelopen seizoenen zijn bij 38 thuiswedstrijden die Ajax in de eredivisie speelde meldingen gemaakt van geweldsincidenten - meer dan de helft van alle thuiswedstrijden die Ajax in die periode speelde. Het gaat hierbij om vechtpartijen en mishandelingen.



Dat aantal ligt fors hoger dan bij andere eredivisieclubs. Willem II staat op de tweede plaats met 22 geweldsincidenten rondom thuiswedstrijden en sc Heerenveen completeert de top drie met negentien meldingen van fysiek geweld.



Bij Feyenoord zijn afgelopen vier seizoenen slechts bij zeven wedstrijden meldingen gemaakt van geweld.



Verklaring Ajax

Tegen EenVandaag verklaart een woordvoerder van Ajax dat de club zich niet herkent in de cijfers. "Wij denken dat onze consequente mate van registratie, in combinatie met het hogere toeschouwersaantal ten opzichte van alle andere clubs, een wat vertekend beeld geeft."



Volgens Ajax worden "alle 'opstootjes' geregistreerd als mishandeling of vechtpartij. Het zijn in nagenoeg alle gevallen onderlinge incidenten die niets te maken hebben met de supporters van de tegenstander."



