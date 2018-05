'Meer huurwoningen voor middeninkomens nodig'

Dit zei Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, donderdagmiddag op een congres over de huizenprijzen in grote steden. Bankiers, economen en ambtenaren uit heel de wereld zijn hiervoor naar het Frederiksplein gekomen.



De stijgende huizenprijzen zijn een probleem in veel grote steden, zei Knot in zijn openingsspeech. Amsterdam steekt daar bovenuit, met een stijging van 15 procent vorig jaar, de grootste in heel de eurozone.



Vraag en aanbod naar huizen zijn niet in balans, stelt Knot. En dat geldt vooral voor middeninkomens, die teveel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor een koophuis. Ook private investeerders drijven de huizenprijzen op, zegt Knot. Vanwege de lage rentes investeren zij meer in vastgoed.



Bouwen

Nederland moet volgens Knot meer bouwen, om het aanbod aan huizen op te voeren. Hierbij is speciale aandacht nodig voor de middengroepen.



Een betere balans is nodig, omdat de huizenprijzen doorsijpelen in de reële economie: ze versterken de economische hoogtij, maar verdiepen ook economische crisis als ze dalen. Een groter segment middeldure huurhuizen kan hierbij voor balans zorgen.



Ollongren

Gemeenten zijn niet altijd in staat de bouwproductie op te voeren voor zulke woningen, omdat de prikkels daarvoor ontbreken. Daarom moet de landelijke overheid het voortouw nemen, vindt Knot. Door targets te stellen voor gemeenten, maar ook door te coördineren. Landelijke overheden hebben ook minder last van lokale druk en not-in-my-backyard gedrag van inwoners.



De president van De Nederlansche Bank is blij met de bouwagenda die minister Kajsa Ollongren woensdag presenteerde en die de aanzet moet geven voor de bouw van 75.000 woningen per jaar.



Donderdagochtend presenteerde het nieuwe Amsterdamse gemeentebestuur een coalitieakkoord, met de ambitie om jaarlijks 7500 nieuwe huizen te bouwen. Die ambitie lag tot dusverre op 5000 woningen per jaar.