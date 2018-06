'Meer dan een broekzakgesprek dat wethouder de kop kostte'

Toen viel het kwartje: hij had mij het woord cumbub proberen te sturen Marcel Beijer

Beijer pakt het bericht van 30 mei erbij. Het woord 'Cymbub', gevolgd door een plaatje van een kat, een duimpje en een smiley. "Toen viel het kwartje: hij had mij het woord cumbub proberen te sturen, een woord dat staat voor de seksuele handeling waarbij je bellen blaast met sperma. Die sticker van een kat staat in sommige kringen voor 'snorren', wat betekent dat je seks met iemand wil hebben. Goeie seks kennelijk, want er stond dus ook een duimpje bij."



Niet serieus genomen

De beide mannen stuurden een berichtje aan Herrema met de vraag wat de bedoeling was en dat hij voortaan voorzichtiger moest zijn. In zijn antwoord sprak de wethouder van een foutje. "Hij sloot het af met de opmerking dat ik 'hopelijk geen rode oortjes' had gekregen. Daar werd ik pissig van, hij deed het willens en wetens. Ik had het gevoel dat ik werd gepiepeld."



Er volgde een klacht bij burgemeester Franc Weerwind, die direct in actie kwam, zegt Beijer. "De volgende dag konden we langskomen voor een gesprek met de burgemeester, de gemeentesecretaris en Herrema. Weerwind vroeg ons onze klacht toe te lichten en concludeerde dat er sprake was van een interpretatiekwestie over wat ik tijdens dat zogenaamde broekzakgesprek van Herrema had gehoord. Toen ben ik weggegaan, ik voelde me ineens slachtoffer. Alsof je bij de politie komt om aangifte te doen en niet serieus wordt genomen."



Seksuele intimidatie

Het verhaal wordt 'nog saillanter', zegt Beijer. "Die avond zat ik met mijn vrouw in een restaurant, toen ik wéér een bericht kreeg van Herrema: een plaatje van een kater met het schaamrood op de kaken, een duidelijke verwijzing naar dat bericht van 30 mei. Toen was de maat vol. Ik wist dat wij erover moesten schrijven."