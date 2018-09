'Medewerkers acute ggz voelen zich onveilig'

'Veiligheid voorop'

GGZ InGeest zegt zich niet te herkennen in het geschetste beeld. GGZ Nederland wil niet ingaan op de situatie bij GGZ inGeest, maar geeft aan dat de veiligheid van de medewerkers in de ggz voorop staat en dat er veel aandacht is voor dit probleem.



'We werken er hard aan om de kwaliteit van zorg hoog te houden en doen ons uiterste best om het elke dag beter te doen. Helaas kampt de sector met grote tekorten op de arbeidsmarkt en legt de regeldruk een groot beslag op de tijd van het personeel in de ggz.'



'Ook de complexiteit van de problematiek van patiënten in de kliniek neemt toe. Hoe ernstiger iemand ziek is, hoe groter de kans dat mensen geen controle hebben over hun gedrag en dus meer kans op incidenten tegen het personeel.'