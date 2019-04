'Medewerker coffeeshop New Times schopte handgranaat weg'

De handgranaat is rond de klok van acht uur gevonden door een medewerker van de coffeeshop, aldus de buurtbewoner die anoniem wil blijven. De eigenaar van de coffeeshop wil geen commentaar geven. Hij laat weten dat de politie bezig is met het onderzoek.



Bewakingscamera's

Via bewakingscamera's van omliggende panden is vastgesteld dat om 4.10 uur een man 'iets' neerlegt voor de deur van de coffeeshop. De medewerker van New Times wist niet goed wat hij 's ochtends aantrof, en schopte het explosief opzij, waardoor het voor de parkeergarage van hotel Estheréa kwam te liggen.



"Maar de handgranaat was geplaatst voor de deur van de coffeeshop, zo hebben onze camerabeelden ook aangetoond," aldus een medewerker van het hotel.



Na de vondst van het verdachte object is de politie ter plaatse gekomen. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) stelde vast dat het om een handgranaat ging, waarop het gebied werd afgezet en een deel van hotel Estheréa moest worden ontruimd. Rond kwart voor tien 's ochtends werd begonnen met het verwijderen van het explosief, dat niet is afgegaan. De omgeving werd rond elf uur weer vrijgegeven.



Mad Fox

Het is de tweede keer in korte tijd dat in de Spuistraat een explosief wordt achtergelaten. Op 5 april gebeurde het bij de nachtclub Mad Fox onder het W Hotel. Dat explosief ontplofte echer ook in de Spuistraat. Die club heeft daarna de deuren moeten sluiten.



Lees ook: Een vuurwapen is ook in Nederland eenvoudig te krijgen