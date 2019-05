'Ludieke kraakactie' Utrechtsestraat tegen leegstand

Utrechtsestraat dreigt net zo zielloos te worden als de Kalverstraat

Ook De Grachtengordel oordeelt dat de hoge huren voor problemen zorgen. "Als het zo doorgaat, wordt het hier net zo zielloos als op de Kalverstraat of Leidsestraat," zegt voorzitter Robert Overmeer (46). Hij vreest dat grote ketens weinig plek over laten voor lokale ondernemers.



De actievoerders hielden het bij woorden, een daadwerkelijke kraak kwam er niet van.



Verhuurder KroesePaternotte zegt dat de renovatie veel tijd in beslag heeft genomen. Makelaar Reinier Floris: "Sinds een paar maanden staat het te huur. Ondertussen zijn we met een paar partijen in gesprek: allemaal Amsterdamse ondernemers."



De makelaar zegt dat de eigenaar huurders zoekt die passen in het straatbeeld. "We hebben partijen gesproken die veel geld hebben geboden, maar waarmee wij het niet zagen zitten."



Hoofdtelefoonexpert Stefan Gürtler (45), met een winkel in Concerto Audio, zegt dat hij al zeker zes maanden niemand in het pand heeft gezien voor een verbouwing. "Alle leegstand in de straat is zonde. Het is goed dat ze hier eindelijk iets tegen doen."