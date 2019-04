'Luchtvaart moet betalen voor milieuvervuiling en overlast'

Daarnaast moeten er grenzen gesteld worden om de klimaatdoelen van Parijs te halen en de uitstoot van CO2 te verminderen. Dat laatste is opvallend, omdat de luchtvaart bewust van dat akkoord is uitgesloten vanwege het internationale, grensoverschrijdende aspect van het vliegverkeer.



De luchtvaart neemt in VN-verband maatregelen. Wel is vastgelegd dat als deze niet voldoende zijn, er alsnog EU-maatregelen volgen.



Vliegtickets duurder

Volgens RII is nieuw beleid nodig omdat burgers zich steeds meer verzetten tegen de hinder van de luchtvaart. De reiziger kan daarbij niet buiten schot blijven. Vliegtickets moeten volgens de raad duurder worden door een heffing in te voeren. Het kabinet is al bezig met een vliegtaks, maar die gaat volgens het advies nog niet ver genoeg. De inkomsten van deze belasting moeten gebruikt worden om de luchtvaart duurzamer te maken.



Volgens de raad zijn de voorstellen 'vergaand met forse consequenties' voor de luchtvaart en de reiziger. Maar dat valt wel mee. Een aantal adviezen lijkt al achterhaald.



Zo zou Schiphol de tarieven voor landingsrechten meer afhankelijk moeten maken van de milieuprestaties van de vliegtuigen. Maar dat deed de luchthaven altijd al - en de regeling is onlangs aangescherpt.



Nachtvluchten

Ook moet volgens de Raad het aantal nachtvluchten worden beperkt. Ook dat voorstel is al eerder gedaan. Zo moet het aantal vluchten tussen 12 uur 's nachts en zes uur 's ochtends van 32.00 per jaar terug naar 29.000, maar doordat vanwege een ruzie tussen bewonersgroepen en luchtvaartsector er geen groeiadvies voor Schiphol kon worden afgesproken, is dat nog niet gebeurd.



Om de CO2-uitstoot snel te verminderen bepleit de raad dat vliegtuigen op Nederlandse luchthavens verplicht worden om gesubsidieerde duurzame brandstof bij te mengen. Of dat haalbaar is, is sterk de vraag. De hoeveelheid biokerosine in de wereld is daartoe volstrekt onvoldoende.



Raffinaderijen richten zich liever op de veel lucratievere productie van biodiesel, die niet door vliegtuigen kan worden gebruikt.



'Eenzijdig en onvolledig'

De luchtvaartsector wijst het advies af. KLM noemt het 'eenzijdig en onvolledig'. Ook de andere luchtvaartmaatschappijen zien er niets in. Volgens branchevereniging Barin mist het luchtvaartadvies realiteitszin.



"De raad is geheel voorbijgegaan aan de maatregelen die de sector al neemt om de overlast te beperken en duurzaamheid aan te jagen," aldus voorzitter Frank Allard. "Ook blijven betrokken partijen vooral preken voor eigen parochie."



De luchtvaartsector is niet vertegenwoordigt door de raad, in tegenstelling tot de milieubeweging. "Het beeld dat de raad schetst van de luchtvaart doet geen recht aan de werkelijkheid," aldus Schiphol. De luchthaven benadrukt dat er ook voor de luchtvaart wettelijke kaders gelden op het gebied van milieu, geluid en effecten op de leefomgeving.



Ook zijn er afspraken gemaakt over verdere CO2-reductie in de luchtvaart. "Daarmee zijn de door de RlI voorgestelde grenzen op het gebied van geluid, hinder, ultrafijnstof en veiligheid grotendeels al aanwezig."



Het kabinet werkt aan een nieuwe luchtvaartnota waarin het beleid tot 2050 wordt uitgestippeld. Die komt vermoedelijk eind dit jaar. Daarvoor al zal een besluit vallen over de manier waarop Schiphol na 2020 zal groeien en de wijze waarop in april volgend jaar Lelystad Airport wordt geopend.



