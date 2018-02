'Loek Winter omzeilt winstverbod in zorg'

U wilt niet op de wc gaan waar mijn zoon elke dag zit Voorzitter van de cliëntenraad

Met een inleg van niet meer dan 100 euro per persoon zouden de 4 aandeelhouders in de Seizoenen het vastgoed in handen hebben gekregen, dat een waarde heeft van zeker 18 miljoen euro.



De Savornin Lohman sprak van een 'onevenredig groot materieel voordeel'. "De lasten drukken op de Seizoenen, de lusten liggen bij Winter cum suis."



Staat van het sanitair

Winter, zijn medeaandeelhouders en de directie van de Seizoenen benadrukken dat de kwaliteit van de zorg niet in het geding is, al klaagde de voorzitter van de cliëntenraad over de staat van het sanitair ('U wilt niet op de wc gaan waar mijn zoon elke dag zit.')



Ook ontkennen ze dat sprake is van privébv's en belangenverstrengeling. Ze brachten rapporten van deskundigen in, waarin staat dat er niets mis is met de huurafspraken en de juridische structuur van de Seizoenen. De huur is zelfs meer dan 4 ton lager dan de marktprijs. De cliëntenraad stelt dat de rapporten niet ingaan op de echte pijnpunten, omdat de vraagstelling en informatie zijn aangeleverd door de directie van de Seizoenen.



De directie erkent het achterstallig onderhoud, maar stelt dat dit een erfenis is van de vorige eigenaren. Eerder ging de Seizoenen door het leven als de Zonnehuizen. Dat ging in 2011 failliet, waarna Winter de instelling overnam.



Volgens de advocaten van Winter en de directie komen de klachten voort uit frustratie over de afspraken die destijds zijn gemaakt met de curator en stelt de cliëntenraad zich 'onwrikbaar' op.



De Ondernemingskamer doet over 2 maanden uitspraak.