'Lijstjes zijn een manier om nieuwe dingen te ontdekken'

U verdient uw geld met het maken van lijstjes?

"Ik ben er in 2012 mee begonnen en kon er al snel mijn kamerhuur van betalen. Inmiddels heb ik zo'n 200.000 bezoekers per maand. Sinds kort kunnen mensen participeren, door mee te stemmen."



Zijn lijstjes een echte obsessie voor u?

"Nou, het is gewoon best vaak dat je op vrijdagavond op de bank zit en zin hebt om een film te kijken, maar geen idee hebt welke. Dan zijn lijstjes een handig hulpmiddel; je tikt het genre in en je krijgt een aantal titels voorgeschoteld. Dat kan ook muziek zijn, of boeken, of Netflixseries."



"Het is dus eerder praktisch dan een obsessie, al begin ik wel steeds meer in lijstjes te denken. Ben ik bijvoorbeeld met vakantie, dan denk ik: wat zijn de tien leukste dingen die ik hier heb gedaan? De lijstjes vormen nu ook een soort dagboek voor me."



Waarom vinden mensen lijstjes eigenlijk zo leuk?

"Het is een manier om nieuwe dingen te ontdekken, lijstjes vatten iets samen, ze rangschikken. En vanuit de maker is het leuk omdat je leuke dingen kunt delen met anderen."



Wat is uw best bekeken lijstje?

"In de vijf, zes jaar dat ik bezig ben: de top tien van engste films. En in 2017 was het best gelezen lijstje dat met de tien beste zomerhits. Waarschijnlijk omdat het zulk rotweer was, en de mensen toch in een zonnige stemming wilden komen."



Wat is uw eigen favoriete lijstje?

"Even denken. Eh, is het goed als ik daar vanmiddag een lijstje van stuur?"



www.top10s.nl