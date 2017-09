'Lieve burgemeester, bedankt dat we Ajax mochten kijken'

'Het college doet wat het moet doen'

Locoburgemeester Kajsa Ollongren heeft dinsdag haar eerste optredens volbracht als de plaatsvervanger van burgemeester Eberhard van der Laan. 'Het werk gaat door, het college doet wat het moet doen en ik dus ook als locoburgemeester.'



Ollongren is op Prinsjesdag in Den Haag. "Eberhard en ik hebben goed contact met elkaar. Vorige week sprak ik hem en hadden we het over Prinsjesdag, waar hij zo graag bij wilde zijn. Door de formatie in Den Haag is Prinsjesdag dit jaar anders dan anders. 'Het is een Prinsjesdag van niks,' zei hij met een twinkeling in zijn ogen, waardoor het iets minder erg is dat hij er niet is."



