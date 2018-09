'Lichaam in studentencomplex Duivendrecht is van man'

Volgens bewoners van het complex is het lichaam van een mannelijke bewoner van de eerste verdieping. Hij zou mogelijk al een paar dagen dood in de kamer hebben gelegen. Zijn leeftijd is niet bekend.



Het is onduidelijk hoe de man om het leven is gekomen. Een medewerker van Camelot, dat het gebouw beheert, wilde in eerste instantie ook niks over de zaak zeggen, maar laat zich toch ontvallen dat 'het delict zich niet binnen heeft afgespeeld'. Om wat voor delict het precies gaat, wil hij niet toelichten.



Mishandeld

Volgens bewoners is de man vermoedelijk zwaar mishandeld, vervolgens naar huis gegaan en is hij daar aan zijn verwondingen overleden.



De politie wil zolang het onderzoek loopt niks zeggen over de zaak of over de identiteit van het slachtoffer.