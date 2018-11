'Levenslang voor aanslag op fietstoeristen Tadzjikistan'

Dat berichten het lokale persbureau Asia-Plus en de NOS op basis van bronnen in Tadzjikistan.



Op 29 juli 2018 vielen vijf mannen zes fietstoeristen aan in het zuiden van het land. Daarbij kwamen vier mensen om het leven: twee Amerikanen, een Zwitser en de Amsterdammer René Wokke.



Na te zijn ingereden op de fietstoeristen, stapten de aanslagplegers uit en staken ze met messen in op hun slachtoffers.



Bij een klopjacht van de Tadzjiekse veiligheidsdiensten zijn vier daders doodgeschoten. De vijfde, Hussein Abdusamadov (33), werd wel voor de rechter gebracht in een proces achter gesloten deuren. Hij zou nu veroordeeld zijn tot levenslang.



IS

In totaal stonden naast Abdusamadov nog zestien verdachten terecht. Zij zouden hebben geholpen of hebben geweten van het terreurplan. Twee hebben een straf van 16 jaar gekregen, twaalf anderen tussen anderhalf tot twee jaar.



De aanslag is opgeëist door Islamitische Staat, al zei Abdusamadov te hebben gehandeld in opdracht van een lokale oppositiepartij, de Islamitische Wedergeboorte Partij. Aan die verklaring wordt echter getwijfeld.



Lees ook: Kim Postma, de vriend van René Wokke, overleefde de aanslag: 'Ik dacht: dit is foute boel'