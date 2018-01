'Lenen voor Amsterdamse minima is duurder geworden'

Gemeenten in Nederland hanteren verschillende rentetarieven voor leningen aan minima, bleek onlangs uit een uitzending van Kassa. In Amsterdam betalen ze maximaal 13 procent rente, in Den Haag maar 2,1 procent.



"Wij hebben op z'n minst het gevoel dat lenen voor minima duurder is geworden in Amsterdam," zegt Emre Ünver (PvdA), die hierover een spoeddebat heeft aangevraagd met Rutger Groot Wassink (GroenLinks).



Hogere rente

Kredietbank Amsterdam leent geld aan mensen met een laag inkomen. Amsterdammers die in de bijstand zitten, kunnen geld lenen tegen een rente van 5,5 procent.



De lening geldt voor maximaal drie jaar en de aflossing van 50 tot 80 euro per maand, wordt ingehouden op de bijstand.