'Leid mbo'ers op tot technische vaklui'

Dat voorstel doet D66 in de gemeenteraad. De grootste fractie in de raad reageert daarmee op de achterstanden die netbeheerder Alliander heeft opgelopen bij het aansluiten van stroom in nieuwe woningen.



Vooral in de stad lukt het Alliander soms niet meer om nieuwbouwwoningen binnen 18 weken aan te sluiten. Reden is het tekort aan installateurs en andere technici door de snel aangetrokken bouw en de overgang op duurzame energie.



Opleidingshuizen

D66 wil daarom meer geld steken in zogeheten Opleidingshuizen. Vooral in Amsterdam werken roc-opleidingen daarin samen met werkgevers, zodat onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten.



In de horeca, de zorg en de autotechniek leren mbo'ers het vak in zulke Opleidingshuizen al op de werkvloer.