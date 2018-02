'Leerlingen groeien op in hun eigen bubbel'

Burgerschapsonderwijs is op veel scholen een van de duizend prioriteiten

Leraren geven ook aan weinig tot niets over burgerschapsonderwijs te hebben meegekregen op hun opleiding.



Sinds 2006 is het vak verplicht, maar er wordt scholen niet verteld hoe het moet worden gegeven.



Nieuwelink vindt de resultaten uit het onderzoek zorgelijk. "Er zijn scholen die het goed doen, maar ook best wat waar het een van de duizend prioriteiten is. Helaas zijn het de plekken, vaak vmbo-scholen, waar die lessen het meest nodig zijn."



Het is niet het eerste onderzoek dat burgerschapsonderwijs kritisch onder de loep neemt.



Vorig jaar publiceerde een internationale onderzoeksgroep een studie waaruit bleek dat Nederlandse scholieren achterlopen op omringende landen in kennis over gelijke rechten, een democratische samenleving en vreedzaam samenleven. Ook de Onderwijsinspectie vond in 2017 dat het beter moet.



Bruggetjes

In Nieuwelinks onderzoek legt een leraar burgerschapsonderwijs als volgt uit: "Het doel is dat je bij pijnlijke, best heftige onderwerpen ook in de schoenen van een ander kan staan. Dat je je ook kan verplaatsen in een tegenstander, ook al wil je dat helemaal niet. Dan gaan er 'bruggetjes openstaan' en kweek je meer begrip."



Juist dat begrip kweken blijkt in klassen waar leerlingen dezelfde websites bekijken en dezelfde ideeën horen moeilijk.



