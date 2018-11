'Laat bezoekers aan de stad contributie betalen'

De VVD'er, tegenwoordig adviseur in citymarketing, zegt dat Amsterdam dit imago kan wegpoetsen door keihard te handhaven op toeristen die zich misdragen.



"Ik stel voor dat Amsterdam een half jaar iedereen gaat oppakken die zich misdraagt. Dan slapen ze hun roes maar uit in de cel. Op die manier missen ze hun vlucht of boot naar huis en komen ze te laat op hun werk of moeten ze extra kosten maken." Zulk nieuws verspreidt zich snel, aldus Huffnagel.



Contributie

Gehrels (PvdA) vindt dat de stad een contributie moet vragen aan bezoekers, waardoor die gaan meebetalen aan het onderhoud en reiniging van de stad. Een verhoging van de toeristenbelasting, die de gemeente wil doorvoeren, is onvoldoende, want dan betalen de Nederlandse dagjesmensen niet mee.



"Eigenlijk moeten we naar een Amsterdampas: wie hier verblijft moet daarvoor betalen." Met zo'n pas kan Amsterdam kortingen geven op gewenst gedrag, zoals een bezoek aan een museum, maar juist geld vragen als bezoekers naar De Wallen gaan.



