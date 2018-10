'Laat alleen vliegmaatschappijen die zich aan regels houden toe'

Er is sprake van schijnzelfstandigheid, van mensen die onderbetaald worden. Daarnaast is er een angstcultuur en sprake van intimidatie.

Volgens de vakbonden probeert Ryanair zo het verzet tegen de maatschappij te breken. Afgelopen vrijdag werd onder meer in Nederland gestaakt door medewerkers van de maatschappij.



'Te lang weggekeken'

Volgens Laçin heeft het kabinet te lang weggekeken van de arbeidsproblemen bij Ryanair. "Er is sprake van schijnzelfstandigheid, van mensen die onderbetaald worden. Daarnaast is er een angstcultuur en sprake van intimidatie. Dat blijkt wel weer uit deze stap."



Laçin probeert al langer de coalitie zo ver te krijgen dat er maatregelen worden genomen. "Op deze manier wordt een maatschappij als KLM, die wel keurig de Nederlandse wetten en regels volgt, beconcurreert door maatschappijen die ze aan de laars lappen. Dat hebben we eerder gezien bij luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten."



Of het - ook vanwege Europese regels - mogelijk is om arbeidsrechtelijke voorwaarden te stellen bij de uitgifte van slots is onduidelijk. "Maar de minister zou dat nu moeten onderzoeken."



Mondige werknemers

Ook vliegersverbond VNV wil dat het kabinet ingrijpt. "De ministeries van Sociale Zaken en Infrastructuur moeten voorkomen dat Ryanair op deze manier van mondige werknemers afkomt," aldus Joost van Doesburg. "Anders heropent Ryanair over een halfjaar Eindhoven weer vrolijk als basis, met nieuw personeel dat geen actie durft te voeren."



VNV heeft begin september al een verzoek tot handhaving ingediend bij de ministeries van Infrastructuur en dat van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Of de bonden ook juridische stappen overwegen om de sluiting van Eindhoven te voorkomen, laten ze nog even in het midden.