'Kwart van bomen in MH17-bos dood'

Van de 298 bomen hebben 80 het niet gehaald, meldt Sjaak de Ligt, coördinator van de Stichting Monument MH17, aan NH Radio.



"We merkten dit voorjaar al dat toen de meeste bomen gingen uitlopen, er een gedeelte stopte," zegt De Ligt. "We hebben toen direct de nabestaanden van de betreffende bomen geïnformeerd dat er iets aan de hand was met de boomgroei."



Onderzoek

Volgens de coördinator waren dat moeilijke gesprekken: "Mensen vereenzelvigen zich met de boom."



In oktober moet na onderzoek van de stichting duidelijk worden waardoor de bomen zijn gestorven, Naar verwachting worden er in december nieuwe bomen geplant totdat het aantal van 298 weer is bereikt.



In maart vorig jaar werd het herinneringsbos aangeplant; voor elk van de omgekomen slachtoffers van de vliegramp met de MH17 is een boom geplaatst.



Lees ook: Een ode aan de Amsterdammers die stierven bij ramp MH17