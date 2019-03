'Kunstenaarslunch' voor nieuwe directeur Mondriaan Fonds

Speelgoedtafeltje

De nieuwe directeur - volgens Posset en Koevoets 'een kunstpaus die streng gaat toezien dat de Nederlandse kunst zich aan alle politiekcorrecte regeltjes gaat houden die kunst aaibaar, schattig en ongevaarlijk houden' - kwam echter geen plastic vorkje meeprikken. "Van der Lingen schijnt het land in te zijn," aldus Koevoets. "We waren wel welkom op maandag 4 maart, maar dan kunnen wij niet. Dan is het carnaval."



Terwijl Posset de lunch pal voor de deur van het fonds uitstalt op een speelgoedtafeltje zoekt Koevoets in zijn rugzak de factuur voor de performance; de totaalprijs bedraagt 10.605,30 euro, inclusief twee keer 5.302,65 voor beide kunstenaars.



"Er zitten heel veel uren in ontwikkeling en overleg. Als je nagaat wat hier gemiddeld wordt aangevraagd, zitten we nog aan de lage kant," zegt Posset. "Nu maar afwachten", vult Koevoets aan. "Over 2 weken weten we of ze betaald hebben of dat we er een jurist op moeten zetten."