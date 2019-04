'KNVB-scheidsrechter tegen schenen geschopt'

Kort voor het einde van de wedstrijd in Noord kreeg Ankaraspor de derde rode kaart. Volgens verschillende aanwezigen kreeg de scheidsrechter daarop een schop tegen de schenen, waarna een vechtpartij uitbrak.



De scheidsrechter maakte een einde aan de wedstrijd. De politie kwam met meerdere auto's naar het sportpark en begeleidde de scheidsrechter naar zijn auto. De politie en de KNVB kunnen niet bevestigen dat de scheidsrechter is geschopt. De scheidsrechter heeft nog geen aangifte gedaan.



'Theater'

Ankaraspor ontkent dat de scheidsrechter is geschopt. Volgens voorzitter Hayati Kulaksiz maakte de scheidsrechter 'theater'. Hij ontkent niet dat een grote vechtpartij ontstond na de derde rode kaart voor Ankaraspor.



Kulaksiz stond zelf langs de lijn en heeft niet gezien dat de scheidsrechter een trap kreeg. Ook hebben zijn spelers dat tegen hem ontkend. "Als mijn spelers zoiets doen, stuur ik ze weg." Hij heeft juist zijn best gedaan om Ankaraspor te ontdoen van spelers die zich misdragen. "Ik heb al heel veel spelers weggestuurd."



Volgens hem was de scheidsrechter partijdig. Het wedstrijdverloop was tumultueus: kort voor tijd stond Ankaraspor nog met 3-2 voor, maar het werd 4-3 voor het in degradatienood verkerende De Meteoor. Toen had de scheidsrechter al twee rode kaarten en zes gele kaarten gegeven aan Ankaraspor. Terechte rode kaarten, erkent ook de Ankarasporvoorzitter.