'Knooppunt De Nieuwe Meer bij gevaarlijkste verkeerslocaties'

De onderzoeksredactie van het programma bekeek cijfers van meer dan 200.000 ongelukken die tussen 2014 en 2016 in Nederland gebeurden en waarvan Rijkswaterstaat of de politie een precieze locatie of kruispunt noteerden.



Fietsers

Van zeker 100.000 ongevallen gebeurde dat niet en kon de exacte locatie dus niet herleid worden.



In werkelijkheid is het aantal ongevallen op bepaalde locaties vermoedelijk dus nog hoger. Veel andere ongevallen, bijvoorbeeld die waar fietsers bij betrokken zijn, blijken überhaupt niet gemeld te worden bij de politie.



Het Keizer Karelplein in Nijmegen is met zeker 83 ongelukken in drie jaar tijd de meest verkeersonveilige plek van het land.