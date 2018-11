'Klein Mokum' Meppel plaatst I ameppel-letters

Vol trots plaatste burgemeester Richard Korteland van Meppel een foto van de letters op Facebook. 'Klein Mokum knipoogt naar groot Mokum. Als we in Meppel iets willen mag niet alles, maar kan heel veel. Samen maken we de stad,' aldus de burgemeester.



De reacties zijn overwegend positief. Al vraagt een bezorgde bewoner zich wel af hoe Sinterklaas tijdens de intocht voorbij de letters komt.



Madurodam

Het is niet de enige gemeente waar de letters verwelkomd worden sinds het Amsterdamse bestuur aankondigde van ze af te willen. Zo toonde Madurodam interesse in de letters en wilde de Friese initiatiefnemer van de Amsterdam Lake District Tours ze zelfs naar haar provincie halen. Ook heeft de gemeente Appingedam officieel een verzoek gestuurd naar het bestuur van Amsterdam om de letters over te nemen.



Op initiatief van Groenlinks gaan de letters definitief weg van het Museumplein. Ze mogen wel in andere stadsdelen terugkomen.



