'Klanten Workplace mogelijk dupe lek Facebook'

Dat meldt nieuwssite Business Insider. Bij het lek kregen hackers toegang tot de accounts en persoonlijke informatie van 50 miljoen gebruikers. De nieuwssite heeft diverse e-mails ingezien die Facebook verstuurde aan gebruikers van Workplace.



In de mails waarschuwt Facebook dat er een kans is dat ze ook getroffen zijn door de hack. Het zou alleen gaan om bedrijven die al met Workplace werkten voordat Facebook de dienst in oktober 2016 officieel lanceerde.



Workplace is bedoeld voor interne communicatie binnen bedrijven. Maar in de bètaversie, toen de dienst nog Facebook at Work heette, was het ook mogelijk accounts te koppelen aan normale Facebook-profielen. Vandaar dat deze gebruikers mogelijk ook blootgestaan hebben aan de hack.



Een woordvoerder van Facebook stelt tegenover Business Insider dat er momenteel nog geen aanwijzingen zijn dat er daadwerkelijk Workplace-klanten zijn getroffen. "Maar we onderzoeken het en zoeken rechtstreeks contact met klanten om hen op de hoogte te houden.''



