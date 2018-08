'Klagen bij Huurcommissie kan 160 euro huur schelen'

Volgens een analyse van de Woonbond levert dit een huurverlaging op van gemiddeld 160 euro per maand.



De belangenbehartiger nam uitspraken van de Huurcommissie over het afgelopen jaar onder de loep. Daaruit blijkt dat ruim negen op de tien studenten die de kamerhuur lieten toetsen te veel betalen.



Volgens de Woonbond maken opvallend weinig studenten gebruik van de mogelijkheid om dit te doen. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) kondigde een dag eerder aan dat studenten gemiddeld ruim honderd euro per maand te veel aan huur betalen.



De bond becijferde dit op basis van een puntensysteem om de maximale huur van een kamer te bepalen. Kamerbewoners kunnen zelf controleren of de huurprijs niet te hoog is ten opzichte van de kwaliteit. Als dat zo is, kunnen ze een procedure starten bij de Huurcommissie.



