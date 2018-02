'Kinderopvang wil uitstel van invoering personenregister'

Dat meldt de NOS.



Iedereen die werkt, woont of regelmatig aanwezig is op een kinderopvang, moet zich vanaf 1 maart 2018 verplicht registreren. Dat werd in november 2017 besloten. Amsterdamse kinderdagverblijven zijn er blij mee.



Maar volgens directeur van Brancheorganisatie Kinderopvang Heidy Knol gaat dat lang niet overal lukken. Ze hoopt dat de toezichthouders coulant zullen zijn.



Uitzendkrachten

"Ze moeten er op 1 maart allemaal in staan, maar het register gaat die dag pas open. Als je een kleine organisatie bent, is het best te doen, maar als je heel groot bent, heb je een probleem als je honderden mensen in een dag moet invoeren," aldus Knol tegen de NOS.



Voor medewerkers die in dienst zijn, geldt een overgangsperiode. Het probleem zit echter volgens Knol bij de uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiairs. Die moeten nu ook worden gescreend en geregistreerd. Voor hen moet uitstel komen, vindt Knol. Het ministerie ziet niets in uitstel.