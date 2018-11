'Kinderen in Zaanstad willen roetveegpiet'

Dat zei Kinderombudsman Anne Martien van der Does van de gemeente Zaanstad woensdag vlak voor aanvang van een dialoog- en debatavond over het sinterklaasfeest. Die wordt gehouden in aanloop naar de landelijke intocht op de Zaanse Schans op 17 november.



Volgens Van der Does zijn in de aanloop naar de debatavond tweehonderd Zaanse kinderen ondervraagd over de goedheilig man. Als het gaat om de intocht, dan moeten we 'vooral gek doen, met veel dansen en muziek', zei ze.



De kleur van de pieten koppelen zij volgens de Kinderombudsman vooral aan het verhaal over Sint. "En daarin komt Zwarte Piet door de schoorsteen binnen, dus is er een voorkeur voor roetveegpieten."



Honderd mensen

Van der Does kondigde aan de uitkomsten van dit onderzoek in te brengen tijdens de dialoogavond, waarvoor zich zo'n honderd mensen hebben aangemeld. Zij werden welkom geheten door wethouder Rita Noordzij, die de zieke burgemeester Jan Hamming verving.



De gemeente is "trots dat we zo zichtbaar worden. Niet alleen de sint, maar heel Nederland kijkt straks naar de beelden van Zaandijk en de Zaanse Schans", aldus de wethouder.



Tolerant

Over Zwarte Piet zei ze dat "het debat steeds feller wordt. Maar Zaanstad is een mooie plek om het te voeren, omdat onze stad de dialoog graag aangaat. Dit is een goed moment om te zien hoe tolerant we zijn."



De deelnemers aan de dialoogavond zijn opgesplitst in groepen, die aan twaalf tafels achter gesloten deuren praten over het sinterklaasfeest. Later op de avond worden de bevindingen gedeeld in een gezamenlijke debatbijeenkomst.