'Kies niet voor zwart-wit-optie waarin Holleeder alles deed'

De zwart-wit-optie

Op de zussen Holleeder en ex Sandra komt Janssen 'op een later moment' nog uitgebreid terug.



"Hun verklaringen zijn uiteindelijk terug te brengen op hun bewering dat Holleeder na de mislukte tweede aanslag op Cor van Hout is blijven jagen en dat Holleeder blij zou zijn geweest toen de liquidatie was gebeurd. Veel concreter wordt het niet."



De verhalen dat Sonja de lamellen van haar woning op een bepaalde stand moest zetten als Cor thuis was en dat Holleeder een pistool op het hoofd van Van Houts zoon zou hebben gezet.



"Ze zeggen ook dat ze dat steeds tegen Cor hebben gezégd. Het is ondenkbaar dat een grote crimineel als Cor van Hout dat píkt en dan niets zou doen tegen Holleeder, of naar de politie zou stappen."



Janssen benadrukt te hopen dat de rechtbank niet 'kiest voor de zwart-wit-optie waarin Willem Holleeder overal achter zit'.



Janssen stelt dat de rechtbank het 'onontwarbare kluwen' van conflicten in het milieu zal moeten ontwarren, maar stelt ook dat niet zal zijn vast te stellen dat Willem Holleeder de opdrachtgever voor de liquidatie van Cor van hout en de doodslag op Robert ter Haak moet zijn geweest.